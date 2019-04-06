Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddia edilen 3 adet iç çamaşırı, 1 adet gömlek ve 4 adet mendil Nişantaşı’nda bulunan İstanbul Müzayede tarafından 1 TL’den satışa çıkarıldı. Müzayede yetkilileri, “Atatürk’e ait ürünler 1 TL değil. Sitemizdeki o rakam hatalı olarak yazılmış. Biz Atatürk’e ait ürünlere fiyat biçemeyiz" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Nişantaşı’nda bulunan İstanbul Müzayede'nin internet sitesinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddia edilen 3 adet iç çamaşırı, 1 adet gömlek ve 4 adet mendil, 1 TL'den satışa çıkarıldı.

Olay, sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, konuyla ilgili görüşülen müzayede yetkilileri, "Atatürk'e ait olan eşyaları, Atatürk'ün yaverinin ailesi bize ulaştırdı. Atatürk'ün eşyaları daha önceden de satışa çıkarıldı. Bu müzayedeler Kültür Bakanlığı tarafında onaylı. Müzelerin de bu durumdan haberi var. İsteyen müze bu eşyaları satın alabilir" dedi.

© Fotoğraf : Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddia edilen 3 adet iç çamaşırı, 1 adet gömlek ve 4 adet mendil Nişantaşı’nda bulunan İstanbul Müzayede tarafından 1 TL’den satışa çıkarıldı

Yetkililer "Peki Türkiye'nin kurucu liderine ait eşyaların 1 TL'den satışa çıkarılması doğru mudur?" sorusuna ise "Hayır, Atatürk'e ait ürünler 1 TL değil. Sitemizdeki o rakam hatalı olarak yazılmış. Biz Atatürk'e ait ürünlere fiyat biçemeyiz. Bizler Atatürkçü insanlarız. Bu konu çok hassas bir konu" dedi.

21 Nisan'da düzenlenecek müzayedede satılacak olan ürünleri en yüksek fiyatı veren kişi ya da kurumlar satın alabilecek.

Atatürk'ün iç çamaşırları 1 TL'den satışa çıkarıldı

Atatürk'ün iç çamaşırları 1 TL'den satışa çıkarıldı

Atatürk'ün iç çamaşırları 1 TL'den satışa çıkarıldı