AA yönetim kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansının (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, ajansın 99. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

© AA / Elif Öztürk Yerel seçimlerde Anadolu Ajansı tartışması sürüyor: Genel Müdür Kazancı, gelen telefon üzerine yayını durdurma talimatı verdi

Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve yayın yönetmenlerinden oluşan heyetle Anıtkabir'e geldi. ​Kazancı'nın kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kazancı, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın destansı mücadelesini tüm dünyaya duyurma amacıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansı bugün 99. yaşını idrak ediyor.

Ajansımız asırlık ömrüne bir kala, üstlendiği yüksek misyonun gereği olarak sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum coğrafyaların sesi haline gelmiştir.

Habercilik faaliyetlerini doğruluk temelinde ilk günkü görev bilinci ile yürüten Ajansımız, 99 yıl önce ateş altında başladığı bu yolculuğunu Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sonsuza dek sürdürecektir.

Bu vesileyle ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, her yıl olduğu gibi 6 Nisan kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. https://t.co/irevzwTRYb pic.twitter.com/FUjPQJdpGm — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 6 Nisan 2019

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Anadolu Ajansı, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce kurulan Anadolu Ajansı, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık etti.

İstanbul'un fiilen işgalinin ardından Milli Mücadele'ye katılmak için Anadolu'ya geçen aydınlar arasında yer alan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Halide Edip (Adıvar), Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmelerinde bir haber ajansı kurulması fikrini ortaya atan isimler oldu.

Bu teklife sıcak bakan ve hemen harekete geçilmesini isteyen Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan'da henüz TBMM açılmadan 17 gün önce Anadolu Ajansı kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk, bütün yurda gönderdiği tarihi genelgeyle Anadolu Ajansının kuruluşunu ilan etmekle kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

Anadolu Ajansı bugün, Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayınıyla 93 ülkede yaklaşık 6 bin kullanıcıya hizmet veren, 100 ülkede 3 binden fazla çalışanı bulunan, günlük 1600 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 6 infografik, 400 video yayımlayan ve 15 canlı yayın yapıyor.