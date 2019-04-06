İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı: Fark yeniden yükseldi

Yeniden sayım işlemleri devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu son durumu açıkladı.
İstanbul'daki geçersiz oyların %57.5'inin sayımının bittiğini belirten İmamoğlu, aradaki farkın yeniden 17 binin üzerine çıktığını kaydetti.
İstanbul'daki geçersiz oyların %57.5'inin sayımı bitti. Son durum aşağıdaki gibidir; pic.twitter.com/WeI0mc00PD— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2019
İstanbul'da yapılan itirazlar üzerine tüm ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.
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