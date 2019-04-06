© AA / Uyuşturucu baronu cezaevinde üniversiteyi kazanıp firar etmiş

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, 2011 yılında Van'da yaşanan depremde cezaevinden firar eden İ.Y'nin Başkale ilçesindeki evine geleceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Şüpheli, evinde, yakalanmamak için yaptırdığı gizli bölmede bulundu.

Şüphelinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da arandığı öğrenildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Deprem sırasında cezaevinden firar eden şüpheli, 8 yıl sonra evindeki gizli bölmede yakalandı https://t.co/cL4z52GfWo pic.twitter.com/22coWRcdOy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2019

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