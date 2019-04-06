Bunun üzerine harekete geçen Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Şüpheli, evinde, yakalanmamak için yaptırdığı gizli bölmede bulundu.
Şüphelinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da arandığı öğrenildi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Deprem sırasında cezaevinden firar eden şüpheli, 8 yıl sonra evindeki gizli bölmede yakalandı https://t.co/cL4z52GfWo pic.twitter.com/22coWRcdOy— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)