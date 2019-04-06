Amasya'da cezaevi firarisi şahıs, camide namaz kılarken tesadüfen arkasında saf tutan asayiş şube müdürü ile polislerin kendisini tespit etmesi üzerine cami çıkışı yakalandı.

Amasya'da cezaevi firarisi şahıs, camide namaz kılarken tesadüfen arkasında saf tutan asayiş şube müdürü ile polislerin kendisini tespit etmesi üzerine cami çıkışı yakalandı.

14 defa işlediği 'borcunu ödeme şartını ihlal' suçundan dolayı tutuklanarak konulduğu yarı açık cezaevinden iki defa firar edip aranan Atilla K., dün cuma namazı için gittiği bir camide tesadüfen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü ile sivil polislerin önünde saf tuttu. Polisler hutbe esnasında önlerinde duran şahsın firari Atilla K. olduğunu belirledi. Namaz sonrası çıkışta polislerin gözaltına aldığı Atilla K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

Cezaevi firarisi, camide asayiş müdürünün önünde saf tutunca yakalandı https://t.co/7h27ZnBhYQ pic.twitter.com/EsWitzmGz2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2019

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