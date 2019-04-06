Odunpazarı'nda 'yeniden oy sayımı' kararı iptal edildi

AK Parti'nin bugün İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verilmişti.
CHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını iptal ettiği belirtildi.
AK Parti'nin bugün İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verilmişti.
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