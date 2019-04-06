Erdoğan, seçimlerden sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerden sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan,, gelecek hafta Moskova'ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme, iki liderin 2019'un ilk dört ayında yaptığı üçüncü yüz yüze görüşme olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Moskova'ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme, iki liderin 2019'un ilk dört ayında yaptığı üçüncü yüz yüze görüşme olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Erdoğan, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)Toplantısı için 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı için tarihi Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde Troya Operası'nı izleyecek.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

— Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısını gerçekleştirmek üzere, 8 Nisan 2019 tarihinde Moskova’yı ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in başkanlıklarında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısına, ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecektir. Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacaktır.

- Görüşmeler sırasında, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin, Konsey Toplantısı çerçevesinde, Türk ve Rus iş insanlarıyla bir araya geleceklerdir.

— Öte yandan, Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışına ev sahipliği yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İKİ LİDER ARASINDA KONUŞULACAK KONULAR

Erdoğan, 23 Ocak'ta, Moskova'ya yaptığı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti. Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşmeler yapılmış, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Erdoğan, 14 Şubat'taki ikinci Rusya ziyaretinde, Soçi'de düzenlen "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmıştı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ikili temaslarında, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele almıştı.

Erdoğan ile Putin, gelecek haftaki görüşmede, 2019'da üçüncü kez bir araya gelecek.

İKİ LİDER GEÇEN YIL 25 GÖRÜŞME YAPTI

© Sputnik / Maksim Blinov ‘Putin ve Erdoğan arasındaki ilişkiler tüm dünya için örnek olabilir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, 2018'de 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü.

İki lider, 4 Nisan 2018'de Ankara'da, 7 Eylül'de Tahran'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, 26 Temmuz'da 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi, 17 Eylül'de Soçi Zirvesi, 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya Dörtlü Zirvesi, 1 Aralık'ta G20 Liderler Zirvesi olmak üzere toplam 6 zirvede bir araya geldi.

Ayrıca Erdoğan ve Putin, Astana süreci kapsamında Suriye'deki sorunun çözümü noktasında 2018 boyunca önemli adımlar atarken, bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda da yoğun temaslarını sürdürdü.