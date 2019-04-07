CHP’li Çelebi son verileri açıkladı: İmamoğlu 17 bin 941 oy önde

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım’ın oy farkı 17 bin 941.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 62’si bitti.

Buna göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun oyu 4 milyon 171 bin 491 iken, AK Partili Binali Yıldırım’ın oyu ise 4 milyon 153 bin 550. Aradaki fark 17 bin 719.

An itabarıyla fark: 17.941

Geçersizlerin yüzde 62’si sayıldı.

Fark kapanmıyor, kapanmayacak. #imamoğlu pic.twitter.com/Jec7JUHUTs — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) April 6, 2019

​AK Parti'nin itirazı üzerine tüm ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de tüm oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AK Parti, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.