Ahmet Türk: Bu ne telaş, bu ne aymazlık

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk, belediyeye yapılan genel sekreter ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MARSU) yapılan genel müdür atamalarını paylaştı.
Bu ne telaş, bu ne aymazlık,— Ahmet Türk (@AhmetTurkHDP) April 6, 2019
Gider ayak Mardin büyükşehir belediyesine Genel Sekreter ve Marsu’ya Genel müdür atamak.
Halkın iradesine saygısızlıktır,
Hukuk kaide tanımamazlıktır. pic.twitter.com/BGVfNCiwHg
Seçimlerden 3 gün önce yapılan atamaların belgesini paylaşan Türk, "Bu ne telaş, bu ne aymazlık, giderayak Mardin Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter ve MARSU'ya Genel müdür atamak. Halkın iradesine saygısızlıktır, hukuk kaide tanımamazlıktır" ifadelerini kullandı.
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