İnce'den CHP yönetimine Kesimoğlu çağrısı

İnce, Twitter hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: "Kırklareli’nde parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimde büyük bir başarıya imza attı, sandıkta kazandığını da seçim kurulunda yedirmedi. Şimdi partimizi yönetenlere düşen görev hata yaptığını kabul edip Kesimoğlu’nu partiye davet etmektir."
Kırklareli’nde parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimde büyük bir başarıya imza attı, sandıkta kazandığını da seçim kurulunda yedirmedi. Şimdi partimizi yönetenlere düşen görev hata yaptığını kabul edip Kesimoğlu’nu partiye davet etmektir.— Muharrem İNCE (@vekilince) April 6, 2019
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