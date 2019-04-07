İnce'den CHP yönetimine Kesimoğlu çağrısı

İnce, Kırklareli'nde CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçimlere giren ve belediye başkanı seçilen Kesimoğlu'nun tekrar partiye davet edilmesini istedi.

CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Kırklareli'nde CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçimlere giren ve belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu'yla ilgili partisine çağrıda bulundu.

İnce, Twitter hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: "Kırklareli’nde parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimde büyük bir başarıya imza attı, sandıkta kazandığını da seçim kurulunda yedirmedi. Şimdi partimizi yönetenlere düşen görev hata yaptığını kabul edip Kesimoğlu’nu partiye davet etmektir."

Kırklareli’nde parti yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Siyam Kesimoğlu seçimde büyük bir başarıya imza attı, sandıkta kazandığını da seçim kurulunda yedirmedi. Şimdi partimizi yönetenlere düşen görev hata yaptığını kabul edip Kesimoğlu’nu partiye davet etmektir. — Muharrem İNCE (@vekilince) April 6, 2019

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