Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul, Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde silah sesleri duyuldu. Bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bir kişi otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.