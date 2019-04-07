AK Parti, İl Seçim Kurulu'nun oyların sayımını ret kararına karşı YSK'ya itiraz etti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından YSK son sözü söyledi ve AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçe için yaptığı başvuru reddedildi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçe için yaptığı başvuru, YSK tarafından reddedildi.
AK Parti, İl Seçim Kurulu'nun oyların sayımını ret kararına karşı YSK'ya itiraz etti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından YSK son sözü söyledi ve AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçe için yaptığı başvuru reddedildi.
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