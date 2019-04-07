AK Parti İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

© AA / Orhan Akkanat AK Parti İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvuracak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kuruluna sundu.

'BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN İPTALİYLE İLGİLİ TALEBİMİZ VAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ya itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 7 Nisan 2019

Yavuz diğer bir paylaşımında ise İstanbul'un 4 ilçesinde (Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal ve Ataşehir) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti.

Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, dün Beyoğlu'ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ye müracaat etmiş olacağız" açıklamasında bulunmuştu.