Akar: Pençe Harekatı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu

© AA / Arif Akdoğan Akar: Biz Patriot da almaya talip olduğumuzu açık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz

Akar, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) etkin, caydırıcı ve saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile getiren Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur" diye konuştu.

'AZİMLİ OLDUĞUMUZU KİMSE TEST ETMEYE KALKMASIN'

Akar, dostluk, iyi komşuluk, diyalog ve barışçıl görüşmelerden yana olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ancak uluslararası, ikili anlaşmalardan doğan, tarihten gelen hak ve hukukumuzun korunmasında da kararlı, azimli olduğumuzu kimse test etmeye kalkmasın. Bu konuda kararımızı vermiş bulunuyoruz, hakkımızın ve hukukumuzun korunması için ne gerekirse, tüm iyi niyetimize rağmen karşılık bulamadığımız takdirde, gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyalogdan yanayız. Şu anda bazı temaslarımız çeşitli düzeylerde devam etmekte. Önümüzdeki günlerde heyetler arası görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.

Umuyoruz, diliyoruz bu görüşmeler sonucunda barışçıl yol ve yöntemlerle bütün sorunlarımızı çözmeye gayret göstereceğiz ve inşallah çözeceğiz, dileğimiz budur ama hiç kimse biz bu şekilde iyi niyetle davranırken, barış için çalışırken, barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik, fırsatçılık yapmasın. Herhangi bir provokasyon veya tahrik peşinde koşmasın. Herhangi bir hareket yapıldığı takdirde, hiçbir hareketi karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Barış için, iyi komşuluk ilişkileri için bu hususun bilinmesi çok önemli. Biz buna önem veriyoruz tüm tarafların da bu konuya önem vermesini bekliyoruz".

'BÜYÜK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİLER'

Hulusi Akar, terörle mücadeleye değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine verilen görevleri bugüne kadar yaptı bundan sonra da yapmaya devam edecek. TSK gece-gündüz demeden, karda, kışta, kıyamette, karada, denizde, havada gerçekten kutsal vatan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hava Kuvvetlerimiz gerçekten dünden çok daha azimli, kararlı bir şekilde azalan bazı sayılara rağmen büyük bir fedakarlık, kahramanlık göstererek vatanın ve milletin güvenliğinin sağlanmasında çalışmalarını sürdürüyor. Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu. Bugüne kadar bu operasyonlarda görev alan pilotlarımıza, onların komutanlarına ve Hava Kuvvetleri Komutanı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, kendilerini en samimi duygularla kutluyorum".