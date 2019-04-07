Akar: Pençe Harekatı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile getiren Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur" diye konuştu.
'AZİMLİ OLDUĞUMUZU KİMSE TEST ETMEYE KALKMASIN'
Akar, dostluk, iyi komşuluk, diyalog ve barışçıl görüşmelerden yana olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Ancak uluslararası, ikili anlaşmalardan doğan, tarihten gelen hak ve hukukumuzun korunmasında da kararlı, azimli olduğumuzu kimse test etmeye kalkmasın. Bu konuda kararımızı vermiş bulunuyoruz, hakkımızın ve hukukumuzun korunması için ne gerekirse, tüm iyi niyetimize rağmen karşılık bulamadığımız takdirde, gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyalogdan yanayız. Şu anda bazı temaslarımız çeşitli düzeylerde devam etmekte. Önümüzdeki günlerde heyetler arası görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.
'BÜYÜK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİLER'
Hulusi Akar, terörle mücadeleye değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine verilen görevleri bugüne kadar yaptı bundan sonra da yapmaya devam edecek. TSK gece-gündüz demeden, karda, kışta, kıyamette, karada, denizde, havada gerçekten kutsal vatan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hava Kuvvetlerimiz gerçekten dünden çok daha azimli, kararlı bir şekilde azalan bazı sayılara rağmen büyük bir fedakarlık, kahramanlık göstererek vatanın ve milletin güvenliğinin sağlanmasında çalışmalarını sürdürüyor. Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu. Bugüne kadar bu operasyonlarda görev alan pilotlarımıza, onların komutanlarına ve Hava Kuvvetleri Komutanı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, kendilerini en samimi duygularla kutluyorum".
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