Bursa'da CHP'nin, tüm oyların tekrar sayılması için yaptığı itiraz reddedildi

Heyet, tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazın reddedilmesine karar verdi.
Öte yandan yarından itibaren merkez ilçelerde belediye başkanlarına mazbatalarının verileceği öğrenildi.
Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.
Heyet, tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazın reddedilmesine karar verdi.
Öte yandan yarından itibaren merkez ilçelerde belediye başkanlarına mazbatalarının verileceği öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)