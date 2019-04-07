Çelik: CHP, millet iradesi ve hukuk ile kavga ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenliyor https://t.co/XT8Sb3ZQnm — AA Canlı (@AACanli) 7 Nisan 2019

Çelik, burada yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU'NUN YAPTIĞI BÜYÜK GERİLİMLER YARATACAK'

Netanyahu'nun yaptığının büyük gerilimler yaratacak bir olay olduğunu belirten Çelik, şunları aktardı:

"İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır. Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir".

'OYLARIN SAYILMASI KONUSUNDA BU TELAŞINIZ NİYE?'

İstanbul'daki seçim sonuçlarına değinen Çelik, "İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" diye konuştu.

AK Parti'nin 15 seçimdir birinci parti olduğunun altını çizen Çelik, bunun bir rekor olduğunu belirtti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir".

'KENDİ VARLIĞINIZI OLUŞTURAN HUKUKLA KAVGA EDİYORSUNUZ'

CHP yetkililerine seslenen Çelik, "YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin"