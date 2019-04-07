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23:45 07 Nisan 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB

    'Belediyelere başkanlık sistemi ayarı geliyor'

    © Wikipedia /
    Türkiye
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    Yeni Şafak'ın haberine göre, belediyeler '2023 dönemine daha güçlü girecek'. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile merkezde sağlanan güçlü yönetim modeli belediyelere taşınacak, belediye meclislerinin denetim gücü arttırılacak ve ilçe belediyelerinin yetkisi arttırılacak.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    İmamoğlu'ndan rap şarkılı klip: İstanbul'a güneş doğdu
    Yeni Şafak'ın Yasemin Asan imzalı haberi şöyle:

    — Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasında ipuçlarını verdiği 4.5 yıllık seçimsizlik döneminde atılması beklenen yapısal reformlar adımlarında mahalli idarelere ilişkin de çarpıcı hedefler yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile merkezde sağlanan güçlü yönetim modelinin belediyelere taşınması bekleniyor.

    'YENİ SİSTEMLE UYUM'

    — Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu mahalli idare hedefler arasında. Bu kapsamda belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin bir hale getirilebilmesi için ilk olarak, belediyelerin icra gücü artırılacak. Bu amaçla mahalli idarelere yeni yetki ve görevler sağlanacak.

    'BAŞKANLA GELİP GİDECEKLER'

    — Merkezin görev alanında olan bazı işler mahalli idarelere devredilecek. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecek. Belediye üst yönetimlerinin (bağlı kuruluşlar dahil) belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacak.

    'DENETİM GÜCÜ ARTIYOR'

    — Katılımcılık ve hesap verebilirliğin bir gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü artırılacak. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilecek belediye şirketleri belediye meclis denetim komisyonu kapsamına alınacak.

    'İHALELER İNTERNETTEN YAYINLANACAK'

    — Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecek. Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT), Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) gibi çalışacak. Belediyelerin iş yapabilme kapasiteleri geliştirilecek. Mahalli idareleri daha da güçlendirmeye yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler sürdürecek.

    'BÜYÜKŞEHİR MEVZUATI DEĞİŞİYOR'

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan: Ankara ve İstanbul'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, halkımız büyükşehirleri verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiştir
    - Mahalli idarelerin kurumsal kapasitesini geliştirmek, hizmet standartlarını belirlemek, demokratik yönetim ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla Hizmet Envanteri Yönetim sistemi (HEYS), Ruhsat Bilgi Sistemi (RUBİS), e-Belediye ve Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projeleri kapsamında oluşturulan mevzuat taslakları ile Büyükşehir Kanun Taslağını önümüzdeki dönemde yasalaşacak.

    'İLÇE BELEDİYELERİNİN YETKİSİ ARTACAK'

    — Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile merkezde sağlanan güçlü yönetim modelinin belediyelere taşınması çevçevesinde ilçe belediyeleriyle ilgili de düzenlemeler yapılması planlanıyor. Büyükşehirlerle ilgili yapılacak düzenlemenin daha önce yapılan büyükşehir yasasıyla birlikte TBMM’ye getirileceğini belirtiliyor. Büyükşehir yasasıyla beraber özellikle ilçe belediyelerinin yetkileri yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, ilçe belediyelerinin yetkilerinin artırılması planlanıyor.

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    Etiketler:
    Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, Yeni Şafak, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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