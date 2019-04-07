Gazeteci Yetkin: Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresindekiler iki görüş etrafında toplandı

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Erdoğan: Seçim bitti şimdi mahkeme süreci var, nihai karar YSK'dan çıkacak

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde, 31 Mart seçimleri hakkında farklı görüşlere sahip iki grubun olduğunu söyledi.

Yetkin'in yazısındaki konuyla ilgili kısım şöyle:

"Bir grup ki bu sayı olarak azınlıkta olmasına karşın etkisi çok olan grup, ne yapıp yapıp İstanbul seçimlerinin tekrarının sağlanması için Erdoğan'ın ağırlığını koymasını istiyor. Sayıca çok olan ve siyaseten daha deneyimli olan diğer grup ise, seçim tekrarına kalkışılmamasını, YSK kararı ne ise ona saygı gösterilmesini, zaten aksi halde tartışmaların CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yaradığını düşünüyor".