Yarkadaş: Yıldırım itiraz sürecinden rahatsız, uzatılmamasını istiyor

CHP'li Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım'ın yakın çevresinin itiraz sürecinden rahatsız olduğunu öne sürerek şu mesajı paylaştı: "AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın yakın çevresinden edindiğim izlenime göre; Yıldırım itiraz süreçlerinin uzatılmamasını istiyor. Yıldırım'ın yakın çevresi, AKP'nin İstanbul adayının itirazlarla rencide edildiğini düşünüyor ve sürecin sonlandırılmasını istiyor."

AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın yakın çevresinden edindiğim izlenime göre; Yıldırım itiraz süreçlerinin uzatılmamasını istiyor.



Yıldırım'ın yakın çevresi, AKP'nin İstanbul adayının itirazlarla rencide edildiğini düşünüyor ve sürecin sonlandırılmasını istiyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 7, 2019

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