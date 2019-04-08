Şentop: Uluslararası eşkıyalık bütün dünyayı insanlık için tehlikeli hale getirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası hukukun ihlali, hukuk tanımazlık, daha çarpıcı bir tabirle uluslararası eşkıyalık, bütün dünyayı insanlık için tehlikeli ve karmaşık hale getirmiş durumdadır" dedi.

© AA / Raşit Aydoğan Çelik: CHP, millet iradesi ve hukuk ile kavga ediyor

Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Uluslararası sistemin yoğun bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Şentop, "Farklı bölgelerde patlak veren krizler, terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, düzensiz göç, yoksulluk, iklim ve çevre sorunları ve yabancı düşmanlığı ile İslamofobi gibi tehditler ama hepsinden önemlisi uluslararası hukukun ihlali, hukuk tanımazlık, daha çarpıcı bir tabirle uluslararası eşkiyalık, bütün dünyayı insanlık için tehlikeli ve karmaşık hale getirmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, "Bugün, yapılan bütün toplantılarda, çok güzel sözlerle insan haklarından, hukuktan, hümanizmden, kalkınmadan, hayat standartlarının yükseltilmesinden bahsedilen bir dünyada, insanların derisinin rengi, inançları, konuştuğu dil sebebiyle dışlandığı ve hukuksuzluklara maruz kaldığını, açlıktan ve susuzluktan çocukların öldüğünü, obezite ile mücadele için harcanan paralar ile bütün insanların açlığının önlenebileceğini biliyoruz." şeklinde konuştu.