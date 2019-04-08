CHP’li Zeybek: İmamoğlu 15 bin 630 oy önde

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in Twitter’dan paylaştığı verilere göre İmamoğlu 15 bin 630 oy önde.
AK Parti’nin itirazı üzerine tüm ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de tüm oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AK Parti, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.
İSTANBUL ’un Yeni Başkanı@ekrem_imamoglu— Gökan ZEYBEK (@gokanzeybekCHP) April 7, 2019
Rakamlar yalan söylemez…#EkremBaşkanDiyeceksiniz#MazbatamızıVerin#MazbataHakEdenin pic.twitter.com/PeqY7E14BK
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