CHP'li Yavuzyılmaz: AA’nın sorularımıza ısrarla yanıt verememesi iddialarımızı doğrular nitelikte

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim sonuçlarına dair verileriyle ilgili olarak "Sonuçların televizyon kanallarından açıklanmaya başladığı ilk saatlerden itibaren AA'nın belirlediği yüzdelerden itibaren medyaya hayali sonuçları aktardığı anlaşılıyor" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim sonuçlarına dair verileri nasıl edindiğini soru önergeleri ve başvurularıyla mercek altına aldı. Yavuzyılmaz, 24 Haziran seçimleri sonrası konuya dair çok sayıda adım attı.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre , CHP'li Yavuzyılmaz ilk olarak AA'nın seçim sonuçlarını kolluk kuvvetleri aracılığıyla aldığı iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yavuzyılmaz, AA'nın seçim sonuçlarının verilerini sağlıklı bir şekilde sunabilmek için nasıl bir veri toplama yapısına sahip olduğunu; medya kuruluşlarına aktarılan veri akışının başında, "AKP'nin oylarının yüksek, CHP'nin oylarının düşük gösterilmesinin" dayanığının ne olduğunu sormuştu.

Yavuzyılmaz, AA'da seçim günü kaç kişi çalıştığını ve çalışanların sigortalarının yapılıp yapılmadığını da öğrenmek istemişti. Yavuzyılmaz'ın 9 Ağustas 2018 tarihinde yönelttiği sorulara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Ekim 2018 tarihinde yanıt verdi.

Oktay, yanıtında "Anadolu Ajansı Türk A.Ş. kamu tüzel kişiliğini haiz olmayıp faaliyetlerini Türk Ticaret Kanuna'na bağlı yürüten anonim şirket statüsündedir" ifadesini kullandı.

SGK VE AA'YA BAŞVURDU

Yavuzyılmaz, bunun üzerine 25 Aralık 2018 tarihinde, Bilgi Edinme Yasası kapsamında hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hem de AA'ya başvurarak, ajansın seçimlerde kaç sigortalı çalışanı olduğunu sordu.

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Yavuzyılmaz, AA'nın seçim verilerini nasıl aldığını ve 31 Mart seçimlerinde nasıl bir yöntem kullanılacağı, 190 bin sandıktaki sonuç tutanaklarının AA bünyesinde kaç çalışanla elde edileceği sorularını yöneltti. SGK söz konusu başvuruyu AA'ya gönderirken, AA'dan bugüne kadar bir yanıt gelmedi.

'YA AKP'DEN ALIYOR YA HAYALİ'

Yavuzyılmaz, YSK'nın AA'ya veri sağlamadığını açıkladığına işaret ederek, "AA'nın seçim günü sandık başından veri toplamak için hizmet aldığı başka firmalar var mıydı, bu firmaların veya sandık başında çalışanlarının olduğuna dair en ufak bir iz yok, kaldı ki sandık başında bulunmaları yasal da değil" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Yavuzyılmaz, şunları dile getirdi:

"Resmi kurumların yanıtları ve açıklamalarından belirtildiği üzere, eğer AA sandık sonuç tutanak bilgilerini kolluk kuvvetlerinden almıyorsa, YSK'den AA'ya bir veri akışı yoksa, AA açıkladığı hızda veriyi toplayacak çalışan sayısına sahip değilken ve başka firmalardan da hizmet alarak sandık başından bilgi topladığına dair en ufak bir iz de yokken, Anadolu Ajansı sandık sonuç tutanaklarındaki bu verileri nasıl topluyor ve nasıl bu kadar hızlı açıklıyor? Bu sorunun iki cevabı var. Ya Anadolu Ajansı sandık sonuç verilerini AKP teşkilatından temin ediyor ya da hiç toplamıyor. Sonuçların televizyon kanallarından açıklanmaya başladığı ilk saatlerden itibaren AA'nın belirlediği yüzdelerden itibaren medyaya hayali sonuçları aktardığı anlaşılıyor. AA'nın sorularımıza ısrarla yanıt verememesi bu iddialarımızı doğrular nitelikte."