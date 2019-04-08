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    Ekrem İmamoğlu

    Avukat Turgut Kazan: YSK 2014 kararına uygun şekilde oyların yeniden sayılması talebini derhal reddetmek zorunda

    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1323)
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    Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, AK Parti'nin İstanbul'da oyların yeniden sayılması yönündeki başvurusuna ilişkin olarak "YSK 2014 kararına uygun şekilde oyların yeniden sayılması talebini derhal reddetmek zorundadır" dedi.

    Kanunlara göre CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğine vurgu yapan hukukçular, 2014'te Ankara'daki yerel seçimlerde yaşananları anımsattı.

    30 Mart 2014 tarihindeki seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri neticesinde Melih Gökçek itiraz süreci devam etmesine karşın 5 Nisan tarihinde mazbatasını almıştı. YSK, Mansur Yavaş'ın itirazına ilişkin kararını 9 Nisan 2014'te vermişti. Kesin sonuçlar, Resmi Gazete'de 6 Mayıs'ta ilan edilmişti.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, söz konusu madde uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun hukuken başkan seçildiğine ve dolayısıyla mazbata verilmesi önünde hiçbir engel olmadığına dikkat çeken Kaboğlu, "Seçim mevzuatını incelediğimiz zaman makul süre kavramını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mazbatanın Ekrem İmamoğlu'na makul sürede verilmesi gerekiyor. Nedir o makul süre? Seçimi izleyen günlerdir ya da bu hafta 8 — 9 Nisan makul süredir. Sonuçların değişmeyeceği belli olmuştur" dedi.

    Kaboğlu sandıkların açılması ve sayılması gerekçesinin kullanmanın kolay olmadığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

    'İMAMOĞLU BAŞKANDIR'

    "Çünkü bu işlemler bir yıl sürer. YSK'ya 1 yıl içerisinde kesinleştirme esnekliği tanınmış bulunuyor. Bu kadar uzun sürebileceğine göre bu işlemler, sırf belirsizdir diye, itirazlar var diye mazbatayı vermekten kaçınırsa o zaman İBB başkansız mı kalacak? İşin özü Ekrem İmamoğlu başkandır, başkan seçilmiştir. Mazbata ise göreve başlama koşuludur. Hem burada seçilmiş olan bir kişinin kendi hakkı, görevini yerine getirmesi engellenmektedir hem de ona oy veren seçmenlerin seçme haklarının gasp edilmesi söz konusudur."

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
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    AK Parti'nin itirazlarına karşı olmadıklarına da değinen Kaboğlu, "İtiraz haklarını, başvuru haklarını kullanabilirler. Tabii ki anayasal bir haktır. Seçim mevzuatında yer alan bir haktır ama bizim karşı olduğumuz husus bu hakkın kötüye kullanılmasıdır ve başından beri bu hakkın kötüye kullanılmasına tanık oluyoruz. Bunun uzantısı olarak özellikle YSK verdiği kararlarda kendi yetkilerini zorluyor. Kendi yetkilerini aşarak karar vermeye çalışıyor" dedi.

    'YAZIK OLUR'

    Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da YSK'nın 2014 kararlarına aykırı bir süreç yaşandığını belirterek "Çok kirli bir süreç yaşıyoruz. Siyasal iktidar ya da Cumhur İttifakı İstanbul'u vermek istemiyor" ifadelerini kullandı. YSK'nin düzgün bir süreç yürütmediğini söyleyen Kazan özetle şöyle konuştu:

    "Seçimlerde tabii ki itiraz bir haktır ama seçimi böyle sürece yaymak için kötüye kullanma yolunun kapatılması gerekir. Nitekim, 2014 yılında Mahsur Yavaş kararında YSK kararını şöyle özetlemiştir: ‘Sandık kurullarında siyasi parti üyelerinin görev yapması ve tutanaklarda imzalarının bulunması ve sayımın müşahitlerle hazır bulunanların huzurunda yapılmış olması geçersizlik durumunun sandık başında denetlendiğini gösterir.' Yani ‘orada denetlenmiştir' diyor. YSK öncelikle 2014 kararına uygun şekilde oyların yeniden sayılması talebini derhal reddetmek zorundadır. Eğer reddetmezse hem Türkiye'ye yazık olur hem demokrasimize yazık olur hem de YSK'ya yazık olur. YSK da AA gibi bir ajans olma kuşkusuyla karşı karşıya kalır."

    'BEKLENMESİ GEREKSİZ'

    Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, 2972 Sayılı Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'na göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı olduğunu söyledi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Ozan Kose
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    İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim İl Birleştirme Tutanak Özeti'nde 2972 sayılı kanunun 22. maddesine atıf yapıldığını söyleyen Çelik, "Söz konusu madde uyarınca Ekrem İmamoğlu başkan seçilmiştir. Dolayısıyla mazbata verilmesi önünde hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı. Hukuken İmamoğlu'nun mazbatayı alması gerektiğini belirten Çelik'in açıklamaları özetle şöyle:

    "Üstelik ‘Seçim Sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca İlanı' başlıklı 26. maddeye göre, ‘Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder.' ‘Seçim Sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Tarafından Yayımlanması' başlıklı 27. maddeye göre kesin seçim sonuçlarının açıklanması bir yılı bulabilecektir. Bu maddelere göre kanun koyucu YSK tarafından kesin sonuçların ilanı için 1 yıllık azami süre koymuştur. Bu durum madde 22 ile birlikte okunduğunda mazbata verilmesi için kesin sonuçların açıklanmasının beklenmesine gerek yoktur. Hatta tam tersine madde 22 uyarınca mazbatanın verilmesi bir zorunluluktur. Zira kesin sonuçlar mazbatanın koşulu değildir. Aksi yorumla kesin sonuçların ilanı uzun bir zaman alabileceğinden seçilmiş olan kişi göreve başlayamayacaktır. Bu durum ise seçme ve seçilme hakkının ihlali olacaktır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1323)
    Etiketler:
    yerel seçim, belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, İbrahim Kabaoğlu, Turgut Kazan, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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