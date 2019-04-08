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    Abdülkadir Selvi

    Selvi: Erdoğan’ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1327)
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul seçimlerinin netleşmesiyle birlikte bu kez gözler AK Parti'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor" dedi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimlerinde ne oluyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan İstanbul'u kaleme aldı.

    "AK Parti, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarında her geçen gün cepheyi genişletiyor. Bunun bir adım sonrası, seçimlerin yenilenmesi talebi olabilir" diyen Selvi, şöyle devam etti:

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    © Fotoğraf : DHA
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    "İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi bir izlenime sahip değilim. 8 milyon oyun kullanıldığı İstanbul'da bindelik oranlarla el değiştirme yaşanacağı için bu hassasiyeti anlıyorum. İstanbul açısından kritik bir haftaya girdik. Son sözü YSK söyleyecek. Ancak sürecin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor.

    Ankara'da ise itiraz edilen geçersiz oylardan 5 kat fazla oy alan Mansur Yavaş'a mazbatasının neden verilmediğini YSK'nın açıklaması gerekiyor. Tam aksi sonuçlar varken Melih Gökçek'e mazbatası verilmişti.

    İstanbul seçimlerinin netleşmesiyle birlikte bu kez gözler AK Parti'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor. Seçim gecesinden itibaren il teşkilatına gitmemesi bir anlam taşıyor. Çünkü Erdoğan, seçimlerden önce sanki bu sonucu görmüşçesine uyarmış, 'Çünkü siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın, seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Demokrasinin fiilen tecelli ettiği yer olan sandığa sahip çıkamazsak, millet iradesinin sandığa yansımasını temin edemeyiz' demişti. Sanki Erdoğan uyarmamış gibi, ne dediyse çıktı. Şimdi hesap zamanı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
    © AA / Orhan Akkanat
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    Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na, partiye ve teşkilatlara keseceği faturanın çapı merak ediliyor. AK Parti'de değişim nereden başlayacak, henüz onun işaretleri ortaya çıkmış değil. Erdoğan'a göre seçimlerde ne etkili oldu? Siyaset dili mi, ekonomi mi, beka söylemi mi, Kürt oyları mı, CHP'nin aday profili mi, eskimişlik mi, yeni yüzler mi? Henüz onu bilmiyoruz.

    Bir araştırma kuruluşu yöneticisi, seçim sonuçları üzerine '81 milyon seçimlerden bir gün önce bir yere toplanıp karar almış gibi bir sonuç çıktı'demişti. Biz buna milletin feraseti diyoruz. Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, AK Parti'ye ise uyarı çıktı."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1327)
    Etiketler:
    talep, belediye, yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi, İstanbul, Türkiye
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