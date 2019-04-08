Selvi: Erdoğan’ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimlerinde ne oluyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan İstanbul'u kaleme aldı.
"AK Parti, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarında her geçen gün cepheyi genişletiyor. Bunun bir adım sonrası, seçimlerin yenilenmesi talebi olabilir" diyen Selvi, şöyle devam etti:
Ankara'da ise itiraz edilen geçersiz oylardan 5 kat fazla oy alan Mansur Yavaş'a mazbatasının neden verilmediğini YSK'nın açıklaması gerekiyor. Tam aksi sonuçlar varken Melih Gökçek'e mazbatası verilmişti.
İstanbul seçimlerinin netleşmesiyle birlikte bu kez gözler AK Parti'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor. Seçim gecesinden itibaren il teşkilatına gitmemesi bir anlam taşıyor. Çünkü Erdoğan, seçimlerden önce sanki bu sonucu görmüşçesine uyarmış, 'Çünkü siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın, seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Demokrasinin fiilen tecelli ettiği yer olan sandığa sahip çıkamazsak, millet iradesinin sandığa yansımasını temin edemeyiz' demişti. Sanki Erdoğan uyarmamış gibi, ne dediyse çıktı. Şimdi hesap zamanı.
Bir araştırma kuruluşu yöneticisi, seçim sonuçları üzerine '81 milyon seçimlerden bir gün önce bir yere toplanıp karar almış gibi bir sonuç çıktı'demişti. Biz buna milletin feraseti diyoruz. Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, AK Parti'ye ise uyarı çıktı."
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