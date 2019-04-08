'İstanbul seçmeninin yüzde 70’i seçim tekrarı istemiyor'

Türkiye Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası İstanbul ve Ankara'da seçmenin nabzını tuttu. 3-5 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 2000 kişiyle yapılan çalışmaya göre İstanbul seçmenin yüzde 70'i seçim tekrarı istemiyor.

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TEAM Kurucu Ortağı Mehmet Ali Çalışkan ve Ulaş Tol araştırma sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çalışkan, Haziran 2018 seçimlerinde Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki 9 puanlık farkın 31 Mart'ta kapanmış olduğuna dikkat çekerek İstanbul'da AK Parti'den yüzde 11, MHP'den yüzde 20 oranında fire olduğunu kaydetti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre TEAM Kurucu Ortağı Ulaş Tol ise, "Ankara'da AK Partili seçmenin yüzde 12'sinin, MHP'li seçmenin yüzde 37'sinin Mehmet Özhaseki'ye oy vermediğini söyledi.

SEÇİMLERDE HİLE OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI

İstanbul'da seçimlerde hile olmuş olabileceğini düşünenlerin yüzde 35'te kaldığını söyleyen Çalışkan, bu oranın AK Parti'ye oy veren seçmenlerde yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade etti.

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Çalışkan, "İstanbul seçmeni seçim tekrarı istemiyor. Seçim tekrarı istemeyenlerin oranı yüzde 70'lere yaklaşıyor. Ayrıca seçim yenilenirse her iki şehirde de sonucun değişmeyeceği görülüyor. Araştırmamızın sonuçlarına göre İmamoğlu farkı yüzde 1'e çıkarırken, Yavaş koruyor" dedi.

Araştırmada seçmene Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı konusunda düşüncesi de soruldu. Ulaş Tol, İmamoğlu'nun başkanlığının iyi olmayacağını düşünen seçmenlerin oranının yüzde 22'de, hizmetlerin kötüye gideceğini düşünenlerin ise yüzde 27'de kaldığını aktardı.

Tol, "Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın başkanlığında belediye hizmetlerinin iyiye gideceğine dair kanı, Yavaş'ın aldığı oy oranına yakın" dedi.

SEÇMENİN İKTİDAR PAYLAŞIMINA DENGE GETİRME İSTEĞİ



Araştırma sonuçlarının genel bir değerlendirmesini yapan TEAM Kurucu Ortağı Mehmet Ali Çalışkan, şunları söyledi:

"Araştırma seçmenlerin seçim sonuçlarından genel olarak memnun olduğunu gösteriyor. Yani AK Parti'nin birinci parti çıkmasından, Cumhur İttifakı'na desteğin azalarak da olsa sürmesinden ve 3 büyükşehiri CHP'nin kazanmış olmasından memnun olduğu anlaşılıyor. Bu memnuniyet, seçmenin iktidar paylaşımına bir denge getirme isteğinin yansıması olarak değerlendirilebilir."