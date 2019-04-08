TAV, Atatürk Havalimanı operasyonlarının durdurulması nedeniyle 4500 kişiyi işten çıkarıyor

Açıklamada çıkarılacak işçilerin tazminatlarıyla ilgili toplamda 204 milyon TL ödeme yapılacağı kaydedildi.

Euronews Türkçe'ye konuşan bir TAV yetkilisi, Atatürk Havalimanı'nın kapatılıyor olması nedeniyle söz konusu işten çıkarmaların normal olduğunu belirterek açıklamaya doğruladı.

#Sondakika Atatürk Havaalanı operasyonlarının durdurulması sonrası 4 bin 500 kişi işten çıkarılıyor



Euronews'e konuşan bir TAV yetkilisi işten çıkarmaları doğruladıhttps://t.co/saS8nOez12 — euronews Türkçe (@euronews_tr) 8 Nisan 2019

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