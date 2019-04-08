Erdoğan: İstanbul'da seçim sonuçlarının neredeyse hepsi usulsüz

İstanbul'daki seçim sonuçlarının 'neredeyse hepsinin usulsüz olduğunu' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İtiraz mercileri biter, bittikten sonra çıkan neticeye de 'başımız gözümüz üstüne' deriz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oyla 'kazandım' havasına girmeye hakkı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya ile iş birliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor" diyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu yıl üçüncü defa yüz yüze görüşeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Vize serbestisi konusu da elbette gündemizde yer alan bir başlık. Hususi pasaptort ile TIR sürücüleri için vizesiz seyahatin acilen uygulanmasını sonra bütün vatandaşlarımız için hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

'ORTADA 330 BİN GEÇERSİZ OY VAR'

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Erdoğan: Seçim bitti şimdi mahkeme süreci var, nihai karar YSK'dan çıkacak

Gazetecilerin soruları üzerine yerel seçim itiraz sürecine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 'organize usulsüzlükler' yapıldığını öne sürdü ve "Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, bazı örgütlü suçların işlendiğini gördüklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu belgelerle, bilgilerle, hatta TV tespitleri, kamera tespitleriyle nerede, nasıl, ne gibi yolsuzluklar yapılmış, bunları göstermek suretiyle bu adımı atacağız. Ortada 330 bin civarında geçersiz oy var. Sayımı yapılamazsa yapılacak başka şeyler var. Türkiye'de Yalova'da, Ağrı'da benzer olaylar yaşandı önceki seçimlerde."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'O SIR CÜMLE VAR YA, O SIR CÜMLE AYNEN MASADA'

- (Terörle mücadele) Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Sınır boyundaki olması gereken her şey işle hazır konumdayız. O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır; bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz.

— (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıklamaları) Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır, yasa dışıdır. BM kararlarına da aykırı. ABD'yi arkadalarına almak suriyetiyle bu adımları attılar. Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır. Filistinlilerin yanında yer alamaya devam edeceğiz.

'KİMSENİN 'KAZANDIM' HAVASINA GİRMEYE HAKKI YOK'

— (İstanbul'da seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiası) Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz. Seçim süreci bitti, bundan sonraki süreç yargı. Yargı sürecinde bu işin patronu YSK. İtiraz mercileri biter, bittikten sonra çıkan neticeye de 'başımız gözümüz üstüne' deriz.

- 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok. Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK'ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz.

— Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız.

— (Teşekkür afişleri) Neden 'teşekkürler İstanbul' pankartları asıldı diyorlar. Bir seçim geçilmiş. Bu seçimde her türlü iradesini ortaya koyan İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal ne olabilir. Aynı şeyi Bay Kemal de adayıyla birlikte İstanbul'un her yerine asabilir.