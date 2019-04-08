YSK Başkanı Güven'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam" dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" ifadesini kullandı.