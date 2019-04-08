Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında 23 ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı, 3 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığ'ını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 kişinin yargılandığı davada 23 sanık, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada karar çıktı.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de arasında bulunduğu 26'sı 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak mahkeme, sanıklardan üçünün cezasını, fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirimle müebbet hapis cezası olarak belirledi.