Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

© Fotoğraf : Twitter Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi farklı adreslerde gözaltına alındı. Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, gözaltına alınanların 9'unda ByLock tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yetkilileri tarafından arandıkları tespit edildi.

Ali Demir 2015 yılında, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların çalınması dolayısıyla gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.