Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan öldürüldü

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde bir kafeden dün saat 16.30'da eşi ve oğluyla birlikte çıkan İlhan Ünğan, otomobile yürürken yabancı plakalı bir otomobilden açılan ateş sonucunda kafasından iki kurşunla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında otomobilde bulunduğunu, saldırıdan sonra vatandaşlar tarafından çevreden uzaklaştırıldığını söyledi.

Olay yerine giden Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi de gözaltına alındı.

5 YILLIK HESAPLAŞMA

İkişer kez müebbet istemiyle yargılanan ve kırmızı bültenle aranan bir firari olan Ünğan'ın öldürülmesinin, daha önce de çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan 5 yıllık bir 'hesaplaşmanın' sonucu olduğu belirtiliyor.

Arzu Şerıf Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında çapraz ateşle öldürülmüştü.

İddiaya göre, 23 Haziran 2014'te başlayan savaşta Zindaşti, uyuşturucu ticaretinde rakibi olan Çetin Koç'un büyük bir sevkiyatını Yunan polisi ve ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi'ne (DEA) ihbar etti. Yapılan operasyonda 2.1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Yaşanan bu olayla birlikte uyuşturucu baronları arasında başlayan savaş, çok sayıda cinayete sahne oldu.

Zindaşti'nin kızının öldürülmesinin ardından ise Dubai ve İstanbul'da 3 kişi daha öldürdü. Cinayetlerin intikam amacıyla işlendiği, infaz emrini ise uyuşturucu baronu, aynı zamanda ergenekon davasının gizli tanığı olan Naci Şerif Zindaşti'nin verdiği belirtildi.

ERGENEKON DAVASINDA GİZLİ TANIK OLMUŞTU

FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari savcı Zekeriya Öz, Zindaşti'yi Ergenekon Davası'nda 'terazi' kod adıyla gizli tanık yapmıştı. Zindaşti'nin ifadeleriyle balyoz ve Hrant Dink davalarının hakimleri görevden alındı.

Öte yandan, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin FETÖ tutuklusu ABD başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ile görüştüğü de tespit edildi.

6 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonla zindaşti ve adamları yakalandı. Biri başkomiser iki polis ile Zindaşti tutuklandı. Daha sonra, avukatının itirazı üzerine zindaşti serbest bırakıldı. Başsavcılık itiraz etti, tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak Naci Şerif Zindaşti kayıplara karıştı.

Davada tutuklu yargılanan Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya da iki yıl önce İstanbul Yeşilköy'de bir balık restoranında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.