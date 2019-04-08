Keşan'da, CHP ve İYİ Parti'nin itirazına YSK'dan ret

Belediye başkanlığını 11 oy farkla Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP ve İYİ Parti, İlçe Seçim Kurulu'na 36 sayfalık itiraz dilekçesi verdi.
İtirazın kabul edilmesinin ardından oylar, yeniden sayıldı. Sayım sonrası İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan açıklamada, AK Parti'nin 11 oy farkının 23'e yükseldiği kaydedildi. CHP ve İYİ Parti, İl Seçim Kurulu'na da itirazda bulundu; ancak talep reddedildi.
CHP ve İYİ Parti tarafından son olarak YSK'ya itirazda bulunularak, Keşan'daki tüm geçersiz oyların yeniden sayılması istendi. Dilekçeyi değerlendiren YSK, bu talebi de reddetti. Helvacıoğlu'nun mazbatasını alarak, belediye başkanlığı görevini devralacağı belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)