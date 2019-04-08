Hürriyet, Milliyet, CNN Türk ve Vatan'dan ortak tweet: Ekrem İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun medya gruplarını eleştirmesinin ardından yayın organlarından ortak tweet geldi. Hürriyet, Milliyet, Vatan ve CNN Türk, İmamoğlu’nun açıklamalarını aktardığı tweette ve haberde, "İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz" başlığını kullandı

İmamoğlu, bu sabah yaptığı açıklamalarda, Demirören ve Ciner grubu ile Şahenk ailesine, kendisinin açıklamalarını yayınlamadıkları için tepki göstermiş ve "Mesela rakibimin bana cevabını yayınlıyorlar, ama benim söylediklerimi yayınlamıyorlar" demişti.

Demirören'e bağlı Hürriyet, Milliyet, Vatan ve CNN Türk, İmamoğlu'nun açıklamalarını aktardığı haberlerde, eleştirilerini 'tehdit' olarak niteleyerek "İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz" başlığını kullandı.

İmamoğlu, bugün Kartal Belediyesi'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada bu şirketlere "Böyle adalet olur mu?" diye seslenmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı iş insanları var. Onların patronluk yaptıkları kanallarda sesimin kısılmasını, babaları adına, bu ülke için çalışmış insanlar adına üzüntüyle izliyorum. Şahenk ailesine ait NTV'yi, Demirören ailesine ait CNN Türk'ü, Ciner ailesine ait Habertürk'ü uyarıyorum. Ailelerinin bu ülkeye yaptıkları katkılara saygı duyduğum için uyarıyorum. Bu mesele Ekrem İmamoğlu değil memleket meselesidir. Rakibim adına 10 kişi konuşuyor. Hepsine söz hakkı veriyorlar. Ya kardeşim, benim de cevaplarım var. Bana yer vermiyorlar. Mesela rakibimin bana cevabını yayınlıyorlar, ama benim söylediklerimi yayınlamıyorlar"

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