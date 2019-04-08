Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti: Ankara için söz verdi

Yavaş, havanın yağışlı olması nedeniyle Aslanlı Yol yerine Misak-ı Milli Kulesi'nden yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yavaş, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

© AFP 2019 / Yavaş ve Soyer mazbatalarını aldı

Yavaş, deftere şunları yazdı:

"Bugün 'Ey Türk istikbalinin evladı' hitaplarınızın şuurunda bir belediye başkanı olarak manevi huzurlarınızda bulunmanın sevinç ve gururu içerisindeyim. Aziz hatıranız önünde Milli Mücadele'nin karargahı başkentimiz Ankara için söz veriyorum. Cumhuriyetimizin hür ve eşit vatandaşlarına, aziz Ankaralılara hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve hukuk çerçevesinde hizmet götürmek en önemli ilkem olacaktır.

Milli ve manevi varlığımızı oluşturan kadim medeniyet birikimimizi muhafaza ederek, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkacağım. Hukuk içinde, devlet adabına ve insan onuruna zeval getirmeden en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, büyük ailem olarak gördüğüm Ankara'ya yorulmadan hizmet edeceğim."

Yavaş'a ziyaretinde eşi Nursen Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti.

Töremizde bir başarı elde ettikten sonra büyükler ziyaret edilir.



Sabah #HacıBayramVeli’nin şimdi ise #GaziMustafaKemalAtatürk’ün manevi huzurlarında bulunmanın huzurunu yaşıyorum.



Ankara’nın şehremini olarak ortak değerlerimizin bereketiyle hizmete başlıyoruz.#HaydiBismillah pic.twitter.com/G1K1HCszkB — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 8, 2019

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