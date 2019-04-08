Öztrak: Millet bunların mızıkçılıklarından bıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantansı düzenledi. Öztrak, "Sonucun değişmeyeceğini görenler 'Bütün oyları yeniden sayalım' diyor. Binali Yıldırım'ın bu sandıklardan çıkmayacağını biliyoruz. Bu olmazsa seçimin iptalini isteyecekler. Millet bunların mızıkçılıklarından bıktı" dedi.

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

— Seçmen listeleri 31 Ocak'ta kesinleşti.

— Neyin peşindeler? Nasıl bir algı yaratılıyor? Millet bunların mızıkçılıklarından bıktı

— Dünyanın en güvenilir seçim sisltemi bizde diye övünüyorlardı.

— Bu organize işler iddialarını akılla mantıkla açıklamak mümkün değildir. YSK bir an önce görevini yerine getirmelidir.

— Yüzde 48.8 oy alan İmamoğlu'na 'İstanbul'u yönetemezsin' diyorlar.

— Seçimlerin masadan çalınmasına geçit vermeyeceğiz.

— Saat 18.00 itibarıyla YSK'nin güncellenmiş rakamlarına göre, İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor.

— Sonucun değişmeyeceğini görenler 'Bütün oyları yeniden sayalım' diyor. Binali Yıldırım'ın bu sandıklardan çıkmayacağını biliyoruz. Bu olmazsa seçimin iptalini isteyecekler. Mızıkçılığın daniskası.

— Artık milleti oyalamayı bırakın.