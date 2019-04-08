Öztrak: Millet bunların mızıkçılıklarından bıktı

— Seçmen listeleri 31 Ocak'ta kesinleşti.
— Neyin peşindeler? Nasıl bir algı yaratılıyor? Millet bunların mızıkçılıklarından bıktı
— Dünyanın en güvenilir seçim sisltemi bizde diye övünüyorlardı.
— Bu organize işler iddialarını akılla mantıkla açıklamak mümkün değildir. YSK bir an önce görevini yerine getirmelidir.
— Yüzde 48.8 oy alan İmamoğlu'na 'İstanbul'u yönetemezsin' diyorlar.
— Seçimlerin masadan çalınmasına geçit vermeyeceğiz.
— Saat 18.00 itibarıyla YSK'nin güncellenmiş rakamlarına göre, İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor.
— Sonucun değişmeyeceğini görenler 'Bütün oyları yeniden sayalım' diyor. Binali Yıldırım'ın bu sandıklardan çıkmayacağını biliyoruz. Bu olmazsa seçimin iptalini isteyecekler. Mızıkçılığın daniskası.
— Artık milleti oyalamayı bırakın.
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