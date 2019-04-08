AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi. Yavuz'un yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlere indiği sözlerine twitter mesajıyla karşılık veren Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ" diyerek 1 Nisan'a ait YSK verilerini paylaştı.

“Geçersiz oyları söylemiyorlar, tüm oyları kastediyorlar” diyen ve aksi durumda özür dileyeceğini söyleyen @aliihsanyavuz54 ‘u özür dilemek üzere SKM’ye bekliyorum. Ardından kahve ikram eder istemesi durumunda elimizdeki verileri paylaşırız.. pic.twitter.com/pkMbl7j4Ks — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 8 Nisan 2019

© AA / Orhan Akkanat AK Parti İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

​Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 1 Nisan'da 24 bin 057 olduğunu, maddi hataların düzeltilmesinden sonra farkın 20 bin 388'e düştüğünü belirtti ve "Fark 14 Bin küsüre indi diyen @aliihsanyavuz54 ‘a güncel YSK sayfasıyla cevap vermiş olalım. Söyledim bir kez daha hatırlatmış olayım. İl başkanlığı olarak kendi il başkanlığından alamadığı doğru verilere bizden ulaşabilir" dedi. Kaftancıoğlu'nun paylaştığı YSK sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yılıdırım arasındaki oy farkının 15209 olduğu görülüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 15 binin altına indiğini savunmuştu.