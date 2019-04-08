AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi. Yavuz'un yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlere indiği sözlerine twitter mesajıyla karşılık veren Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ" diyerek 1 Nisan'a ait YSK verilerini paylaştı.
“Geçersiz oyları söylemiyorlar, tüm oyları kastediyorlar” diyen ve aksi durumda özür dileyeceğini söyleyen @aliihsanyavuz54 ‘u özür dilemek üzere SKM’ye bekliyorum. Ardından kahve ikram eder istemesi durumunda elimizdeki verileri paylaşırız.. pic.twitter.com/pkMbl7j4Ks— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 8 Nisan 2019
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