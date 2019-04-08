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19:57 08 Nisan 2019
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    Gagabulut

    Erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomen, Gagabulut'a 17 yıl hapis cezası

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan ve müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Gaga Bulut
    © Fotoğraf : Instagram
    YouTuber 'Gagabulut' için istenen ceza belli oldu
    İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi.

    Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken F.B.B., ifade için emniyete götürüldü.

    Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken F.B.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Altuğ ve F.B.B. hakkında dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Bulut Altuğ, SEGBİS'le cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık F.B.B. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

    Çektiği görüntülerden dolayı pişman olduğunu söyleyen Altuğ, "Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim. İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beratimi istiyorum dedi. Diğer sanık F.B.B., olayda suçunun olmadığını iddia ederek, görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduklarını bilmediklerini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıkların küçük çocuklara karşı işlediği suç nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıkların ‘cinsel istismara azmettirme' suçundan beraatlerini isterken, ‘müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

    Gaga Bulut
    © Fotoğraf : Instagram
    Erkek çocukları para karşılığında öpüştüren sosyal medya fenomeni gözaltında
    MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

    Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL'ye çevrilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanık F.B.B.'ye de 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme' suçunda Altuğ'a yardım etmesinden dolayı her mağdur için 4'er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi. ‘Müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan beraat eden tutuksuz sanık F.B.B., kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.

    Etiketler:
    fenomen, gagabulut, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
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