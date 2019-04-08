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23:03 08 Nisan 2019
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    CHP, bayrak, logo

    CHP'li 55 il başkanı İstanbul'a geliyor

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi’nin 55 il başkanı, ilçe seçim kurullarında başlatılan 'demokrasi nöbetine' destek vermek için İstanbul’a geliyor. Diğer il başkanları ise kendi illerinde itiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle İstanbul’daki buluşmaya katılamayacak.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    31 Mart yerel seçimlerinde sonucu henüz netleşmeyen İstanbul'da oy sayım süreci devam ederken Partinin 55 il başkanı, ilçe seçim kurullarında başlatılan ‘demokrasi nöbeti'ne destek vermek için İstanbul'a gelme kararı aldı.

    Sözcü'nün haberine göre konuyla ilgili yapılan açıklamada diğer il başkanlarının da ‘demokrasi nöbeti'ne destek vermek istedikleri ancak kendi illerinde itiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle bu etkinliğe katılmayacakları belirtildi.

    BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

    CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve 55 il başkanı yarın saat 14.00'te Sarıyer'de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

    İMAMOĞLU 15 BİN 119 OYLA ÖNDE

    İstanbul'da seçim sonuçları yaklaşık bir haftayı aşkın süredir kesinlik kazanmadı. Son sandık verilerini paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeniden sayılamaya başlanan geçersiz oyların yüzde 94,88'inin sayıldığını ve bu sonuca göre Ekrem İmamoğlu'nun 15 bin 119 oyla AKP'li Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Türkiye
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