AK Partili Yavuz: Fark 14 bin 848

İstanbul seçimleriyle ilgili 31 Mart'ten beri süren karşılıklı açıklamalar devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz basın toplantısıyla CHP'ye yanıt verdi ve yeniden sayımlardaki sonuçlar üzerinden eleştirilerde bulundu.

Yavuz akşam saat 22.30 civarında ise ikinci bir açıklamayla rakam verdi: 14 bin 848.

Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 8 Nisan 2019

Yavuz akşam son rakamları açıklamadan önce gün içinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına tepki göstermişti.