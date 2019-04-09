Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bedir A. idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.
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Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
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