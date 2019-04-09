Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan: Soyut gerekçelerle tüm oylar sayılamaz

Yargıtay 18. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Hamdi Yaver Aktan, 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan İstanbul'da yaşanan süreci değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'a konuşan Aktan, itirazlar yapılırken afaki, soyut, genel ihbarların esas alınamayacağını vurguladı.

Aktan, şunları kaydetti:

"İtirazların hukuka uygun olması lazım. Sandık başında şu kadar oya, şu nedenlerle itiraz ediyoruz denmesi gerekir. Tüm geçersiz oylara itiraz ediyoruz diyerek itiraz yapılamaz. Seçim hukuku disiplin hukukudur aynı zamanda. Somut delil getireceksiniz."

Aktan, seçmen listelerinde kaydırma iddialarına ilişkin ise "İnsanlar ikamet etmedikleri halde ikamet etmiş gibi kayıt edildi diyelim. Onların da kesinleşme süreleri vardır. O tarihte itiraz edilmesi gerekir. İtiraz edilmeyip kesinleştiyse onlar artık geçerlidir, seçmendir. Mükerrer oy kullanılmadığı sürece onlar geçerlidir. Onların itiraz süreci de geçmiştir" dedi.

AK Parti'nin İstanbul genelinde tüm oyların yeniden sayılması talebini de değerlendiren Aktan, "Seçim hukuku disiplin hukukudur. Sürelere bağlıdır. Bu itirazlar bu şekilde sonuçlandıktan sonra bütün oyları saydırmak istiyorum demek hukuka aykırıdır. Soyut itirazlar yapılamaz, yapılırsa reddedilir. Soyut iddialarla oylar sayılamaz" diye konuştu.

Aktan, seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine YSK'nın karar vereceğini belirterek, "Büyükşehirlerde çoğunluk sistemi var. Kim fazla oy alırsa o geçerli olur, başkan seçilir" ifadesini kullandı.

'MAZBATA VERİLSİN'

© AA / Orhan Akkanat AK Parti İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

Emekli yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu da, geçerli oylar ile geçersizlerin ayrı ayrı işlem göreceğini belirterek "Geçerli oylar üzerinde bir anlaşmazlık olmayan oylardır. Sayım sonrasında onlar ayrı paketlenir. Geçersizler ayrı paketlenir. Geçersizlere itiraz edilir. Yoksa bütün hepsi yeniden sayılsın gibi bir durum söz konusu olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Seçmen kütüklerinin yeniden tartışılmaya açılmasını eleştiren Eminağaoğlu, "Seçmen kütükleri kesinleşmiştir. O sürecin itirazı da bitmiştir. Kesinleşmiş seçmen kütükleri bugün tartışmaya açılamaz" dedi.

İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini vurgulayan Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının da hukuki bir değerinin olmadığını kaydetti.

'MEVZUAT AÇIK'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'kesinleşen' seçmen listeleri ve sandık kurullarının yeniden tartışmaya açılıp açılamayacağı konusunda mevzuat hükümlerinin çok açık olduğunu vurguladı.

Seçimlerin tartışmaya açılmasının galibinin olmayacağını belirten Feyzioğlu, "Sandık kurulu başkan ve üyeleri seçim mevzuatına göre ilan edilmiş ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri üzerinden seçimlere ilişkin bir uyuşmazlık çıkarılmasının hukuken imkânı yoktur. Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkânı bulunmamaktadır" dedi.