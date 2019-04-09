Büyükerşen: Haklı haksız bütün projelerimize ‘hayır’ çekenler, artık seslerini çıkaramaz hale geldiler

Yeniden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Büyükerşen dün il seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. Büyükerşen, CHP'nin bu kez meclis çoğunluğunu aldığını hatırlatarak "Bize beş sene kök söktürüp, haklı haksız bütün projelerimize ‘hayır’ çekenler, artık seslerini çıkaramaz hale geldiler" dedi.

Yeniden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, dün il seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı.

Bu seçimde CHP'nin, belediye meclisinde çoğunluğu aldığını vurgulayan Büyükerşen, "Bize beş sene kök söktürüp, haklı haksız bütün projelerimize ‘hayır' çekenler, artık seslerini çıkaramaz hale geldiler. Siz getirdiniz onları o hale" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise "Önümüzdeki beş yıl da halkla birlikte, halkın düşüncelerinin önemsendiği bir ikinci dönem olacak" diye konuştu.

Her siyasi görüşe eşit yaklaştıklarını belirten Ahmet Ataç da "1999'dan beri Eskişehir tercihini hiç değiştirmedi. Yol kazaları olsa da Eskişehirli üç belediye başkanını seçerek, düşüncelerinin ne olduğunu gösterdiler" ifadesini kullandı.