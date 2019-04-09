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08:10 09 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Yaptığımız tek ve en iyi organize iş oylarımıza sahip çıkmaktı

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1344)
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, "Yaptığımız tek ve en iyi organize iş oylarımıza sahip çıkmaktı” dedi.

    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçen pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin birincisi Ekrem İmamoğlu'nu takip ettiğini belirtti.

    "İlk durak, Beylikdüzü pazarıydı. Bugüne kadar gördüğüm en geniş kapalı pazar alanlarından biriydi. Son derece kalabalıktı. İmamoğlu geldiğinde küçük çaplı bir miting havası oluştu" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Hürriyet, Milliyet, CNN Türk ve Vatan'dan ortak tweet: Ekrem İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz
    "İzdihamdan ilerlemekte zorlanıyordu. Pazar yeri olmasından kaynaklı olsa gerek genelde kadınlar vardı. Ankara/Çankaya'da, İzmir'de, İstanbul/Nişantaşı'nda, Bursa/Nilüfer'de alışık olduğumuz bir CHP seçmeni profili değildi gördüğüm.

    HARIL HARIL ÇALIŞMA

    Arada AK Parti seçmenleri de vardı. Bazı kadınlar ‘Daha ilan edilmeden niye kesinleşmiş gibi davranıyor?' diyordu. Onlara başka kadınlar yanıt veriyordu. Beylikdüzülülerin Büyükşehir'e başkan göndermekten çok mutlu olduğu çok net anlaşılıyordu.

    İkinci durağımız CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ydi. CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) büyük bölümü oradaydı. Bir tarafta İbrahim Kaboğlu ve ekibi harıl harıl çalışıyordu. MYK üyeleri ilçe seçim kurullarından gelen yeniden sayım bilgilerine yoğunlaşmıştı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç mazbatasını alıp desteğe gelmişti. ‘Çok uğraştılar ama oyumuzu artırarak yeniden kazandık' dedi.

    Ekrem İmamoğlu, başka bir odada danışmanlarıyla yapacağı basın toplantısının hazırlıklarını sürdürüyordu. Bir ara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş içeri girdi. Bir süre sohbet ettiler ve fotoğraf çektirdiler.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: Madem sayıyı bu kadar az görüyorlar, kendileri neden '3 bin oyla kazandık' diye açıklama yaptı?
    Geride bıraktığı 12 seçimden kazandığı deneyimle 31 Mart seçiminde oylara kusursuz bir şekilde sahip çıkabildikleri için rahattı. İktidar mensuplarının ‘organize işler var' iddialarına karşı polemiğe girmek istemiyor, ‘Yaptığımız tek ve en iyi organize iş oylarımıza sahip çıkmaktı' diyordu.

    SOMUT VERİ YOK

    İktidarın açıklamaları ve girişimleriyle ilgili ‘kafa karışıklığı yaratma çabası' diye özetleyebileceğim bir değerlendirme yapılıyordu. Bir diğer tespit de AK Parti'nin İstanbul teşkilatı ve seçimden sorumlu yöneticilerinin ‘seçmen kaydırma, sandık görevlilerinin belirlenmesi' iddialarına ilişkin hiçbir somut veri olmadığı gibi bütün yetki ve sorumluluk İçişleri Bakanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. Yani bir yanlış varsa İçişleri Bakanlığı ile YSK yapmıştı.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
    CHP’li Zeybek: İmamoğlu 15 bin 630 oy önde
    Kaydırmaların düzeltilmesi, geçersiz oyların ve bazı ilçelerde bütün sandıkların yeniden sayımı durumu değiştirmemişti ama AK Parti 38 ilçede bütün oyların yeniden sayılmasını istiyordu. O da olmazsa yeniden seçim gündeme gelebilirdi.

    HAKKIMIZI BEKLİYORUZ

    Peki olumsuz senaryolar olursa ne yapacaklardı?

    İmamoğlu'nun o konuda da polemiğe girmeye niyeti yoktu. ‘Seçimi kazandık, hakkımızı bekliyoruz' sözleriyle noktayı koydu.

    Bu tür adımlarla sürecin uzamasına tepkiliydi.

    Ancak ekibi, diğer ihtimalleri de hesaba katarak her ihtimal için ayrı bir strateji belirlemişti.

    İmamoğlu ve ekibi ‘yeniden seçim' ihtimalini gündeme bile getirmek istemiyor. Benim de (olur da seçim yenilenirse) Binali Yıldırım'ın yeniden sahaya çıkıp çıkmayacağı konusunda ciddi kuşkularım var.

    Zira hem CHP'de hem İstanbul sokağında gördüğüm hava, bu yapılanlardan sonra yeniden seçim olursa, oluşan mağduriyet algısı nedeniyle daha büyük bir farkla kazanacağı yönündeydi."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1344)
    Etiketler:
    organizasyon, belediye, yerel seçim, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Deniz Zeyrek, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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