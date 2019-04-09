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    AK Parti - Recep Tayyip Erdoğan

    Kulis: AK Parti'de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1344)
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    BBC Türkçe'nin kulislere dayandırdığı haberinde "AKP'de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor" ifadesine yer verildi.

    BBC Türkçe'de "YSK'nın İstanbul kararı: İptal dahil kulislerde hangi ihtimaller konuşuluyor?" başlığıyla yayımlanan haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya gezisi öncesinde İstanbul seçimleriyle ilgili 'neredeyse bütünü usulsüz' vurgusu yapıp, 2014'te Yalova ve Ağrı'da seçimlerin yenilendiğini anımsatmasının ardından, 'iptal' olasılığı konuşulmaya başladı" ifadesi kullanıldı.

    Ayşe Sayın imzalı haber şöyle devam etti:

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    "AKP'nin talebi doğrultusunda İstanbul'da geçersiz oyların sayımında sona doğru yaklaşılırken, yarışı önde götüren CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı kapanmadı. Bunun üzerine ‘organize usulsüzlük' olduğu gerekçesiyle İstanbul'un 38 ilçesindeki tüm oyların sayılması için YSK'ya başvuran AKP'nin bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusu.

    Yüksek Seçim Kurulu, pazartesi geç saatlerde verdiği kararla, AKP'nin İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Bu açıklamayı kamuoyuna duyuran AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel YSK'nın kararının sürecin bittiği anlamına gelmediğini, ‘sondajlama yolu' ile sandık sandık itirazlarının süreceğini, bu sandıklar için ‘olağanüstü itiraz' yoluna gideceklerini söyledi.

    YSK'nın bu kararı öncesinde ise AKP kulislerinde olası yeni itiraz sürecine ilişkin birkaç senaryo konuşuluyordu.

    Buna göre itirazın sonuçlanmasının ardından, ikinci hamlenin ‘olağanüstü itiraz' hakkı kullanılarak, ‘tam kanunsuzluk' gerekçesiyle, seçiminin yenilenmesinin talep edilemesi olduğu yorumu yapılıyor.

    AKP: BÜTÜN YOLLARI DENEYECEĞİZ

    Bu yorumları güçlendiren ise Erdoğan'ın 2014'teki seçim iptallerini anımsatmasının ardından, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un seçimde ‘organize usulsüzlük' olduğunu belirtip, bunda da ‘FETÖ parmağı' olabileceğine ilişkin imada bulunması.

    Yavuz, gazetecilerin ‘seçim iptali söz konusu olabilir mi?' sorusu üzerine İstanbul seçimindeki usulsüzlüklerin, Yalova ve Ağrı'nın ‘yüz katı, bin katı' olduğunu söyledi.

    Yavuz'un bunun ardından kullandığı ‘Bütün yolları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz' ifadesiyle, seçime açık kapı bıraktığı belirtiliyor.

    AKP'DE ÜÇ GÖRÜŞ

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    AKP'de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor.

    Seçimin hemen ertesinde bir grup, seçim sonuçları ile ilgili ‘Sonuç kabul edilir, rakip aday tebrik edilir' görüşünü dile getiriyordu. Ancak parti yönetiminin, ‘organize usulsüzlük' gerekçesiyle tüm itiraz yollarını kullanacağını açıklaması, bu grubun önerisinin seçenek dışında kalmasına yol açtı.

    Parti içinde uzun yıllardır siyaset yapan, içlerinde çok sayıda deneyimli siyasetçinin de bulunduğu bir grup, partinin hukuki itiraz haklarını kullanmasının doğal olduğuna, geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazların da bu nedenle yapıldığına işaret ediyor.

    Bu grupta yer alanlar, muhalefet adayı açısından ‘mağduriyet' algısı yaratacağı, ayrıca tüm muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşme olasılığına işaret edip, seçim iptalinin doğru olmayacağını savunuyorlar.

    Parti içinde bir grup ise her ne koşulda olursa olsun İstanbul'un AKP'nin hakkı olduğunu, usulsüzlüklerle İmamoğlu'nun önde çıktığını belirtip, seçim iptali dahil her türlü yasal yola başvurulması gerektiğini ileri sürüyor.

    Erdoğan ve Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları dikkate alındığında, bu görüşü savunanların görüşlerinin yaşama geçme olasılığına yüksek şans tanınıyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1344)
    Etiketler:
    kulis, yerel seçim, BBC Türkçe, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Ayşe Sayın, Recep Tayyip Erdoğan, Ali İhsan Yavuz, İstanbul, Türkiye
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