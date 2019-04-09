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    Uğuroğlu: Bir bakanın 'İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını bizzat Erdoğan seçti ama kaybetti' dediği konuşuluyor

    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1351)
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    Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Ankara kulislerinde bir bakanın "İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarını bizzat Erdoğan seçti ama maalesef Erdoğan kaybetti" dediğinin konuşulduğunu söyledi. Uğuroğlu "Kim bu bakan çok kulis yaptım ama öğrenemedim" ifadesini kullandı.

    Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "Erdoğan kaybetti diyen bakan kim?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren bir bakanın, ‘İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarını bizzat Erdoğan seçti ama maalesef Erdoğan kaybetti' dediği başkent kulislerinde kulaktan kulağa yayılıyor" ifadesini kullandı.

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    "Kim bu bakan çok kulis yaptım ama öğrenemedim" diyen Uğuroğlu, şöyle devam etti:

    "Konuştuğum AKP milletvekillerinin bir kısmı, ‘evet biz de duyduk' derken bir kısmı ise, ‘hiç duymadık' dediler.

    AKP'nin kurucularından olan ancak halen milletvekili olmayan eski bakan, ‘Büyük iller kazanılsaydı Erdoğan kazandırdı denilmeyecek miydi? Evet, bir bakanın bu konuşmayı yaptığını ben de duydum. Ancak bana sorarsan Erdoğan eğer yerel seçim kampanyasında kendisini ortaya koymasaydı AKP tarihi hezimet yaşardı. Bu da göz ardı edilmemesi gereken diğer bir gerçek. Reis'in kamuoyunda hala kredisi var' diye konuştu.

    Madem açık konuşuyoruz o halde ben de soruyorum.

    'ERDOĞAN NEREDE HATA YAPTI?'

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    ‘Başta büyükşehirlerin ve tüm illerin hatta büyük ilçelerin AKP'li belediye başkanlarını bizzat Erdoğan seçti. Görünen en önemli yanlış kamuoyunda da AKP teşkilatlarında da yorgun olarak değerlendirilen adaylardır' diye yorum yapan eski bakan şöyle devam etti: Ekonomik kriz, 24 Haziran seçimlerinden sonra önlenemedi ve dalga boyutunu da aşarak tsunami etkisi yaptı. Tsunami'nin önlenememesinin en önemli nedeni Sayın Berat Albayrak'ın ekonominin tek patronu olmasıdır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1351)
    Etiketler:
    yerel seçim, aday, bakan, kabine, Yeniçağ gazetesi, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Orhan Uğuroğlu, Binali Yıldırım, İstanbul, İzmir, Türkiye, Ankara
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