YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir hamle daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini söyledi.

İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen AK Parti'den açıklama geldi.

© AA / Mustafa Kamacı YSK, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini duyurdu.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 9 апреля 2019 г.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin tüm İstanbul oylarının yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçede 51 sandığın yeniden sayılmasına karar vermişti.