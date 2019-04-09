YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir hamle daha

İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen AK Parti'den açıklama geldi.
Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.
YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz.— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 9 апреля 2019 г.
Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin tüm İstanbul oylarının yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçede 51 sandığın yeniden sayılmasına karar vermişti.
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