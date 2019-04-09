YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da yargı süreci devam eden yeniden sayımla ilgili konuştu. Her partiden birer temsilci bulunduğunu kaydeden Güven, kendisinin dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi paylaşamayacağını söyledi.

YSK Başkanı Güven, seçimlerde itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yargısal sürecin devam ettiğini belirten Güven, şöyle konuştu:

"11 Yüksek Mahkeme üyesinden oluşan Yüksek Seçim Kurulu'nun toplantılarına temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP."

Tüm dilekçe ve talepleri değerlendirdiklerini belirten Güven, "Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı sürecinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim" dedi.

Güven, polis haftası dolayısıyla seçim sürecinde emeği geçen polisleri de kutladı.

YSK, AK Parti'nin tüm İstanbul oylarının yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçede 51 sandığın yeniden sayılmasına karar vermişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini belirtmişti.