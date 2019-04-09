YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklaması

YSK Başkanı Güven, seçimlerde itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yargısal sürecin devam ettiğini belirten Güven, şöyle konuştu:
Tüm dilekçe ve talepleri değerlendirdiklerini belirten Güven, "Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı sürecinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim" dedi.
Güven, polis haftası dolayısıyla seçim sürecinde emeği geçen polisleri de kutladı.
YSK, AK Parti'nin tüm İstanbul oylarının yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçede 51 sandığın yeniden sayılmasına karar vermişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini belirtmişti.
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