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11:14 09 Nisan 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli

    Star yazarı Tosun: MHP ile ittifak yapısı gözden geçirilmeli

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Star yazarı Resul Tosun, seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Sonuçlar ayrı ayrı masaya yatırıldığında ittifak meselesinin gözden geçirilmesi gerektiği kanaati oluşacağını düşünüyorum" dedi. Tosun, "Ortak aday çıkarılmayan seçim bölgelerinde AK Parti ve MHP rekabet etmiş kaynaşma yerine ayrışma yaşanmıştır" ifadesini kullandı.

    Resul Tosun, Star'da "İttifak yapısı gözden geçirilmelidir" başlığıyla yayımlanan yazısında "İttifaka karşı değilim. Aksine ‘Cumhur İttifakı' sayesinde ülkenin siyasi istikrarı garanti altına alındığına inanıyorum. Seçmen hem başkanlık sistemine hem de başkana güven oyu vermiştir" görüşünü dile getirdi.

    Tosun şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Yerel seçimlerde ittifak yapılmayan yerlerin üçte biri MHP'nin
    "Muhalefetin, Erdoğan karşıtı emperyalist güçlerin ve uzantılarının bu bağlamdaki itirazlarına gereken cevap İttifak sayesinde verilmiştir.

    Ancak her seçim bölgesindeki sonuçlar ayrı ayrı masaya yatırıldığında ittifak meselesinin gözden geçirilmesi gerektiği kanaati oluşacağını düşünüyorum.

    'KABUL EDELİM Kİ İTTİFAKIN EN KARLI PARTİSİ MHP'DİR'

    Kabul edelim ki ittifakın en kârlı partisi MHP'dir.

    İttifak sayesinde hem başkan sayısını artırmış hem de üyeliklerde hatırı sayılır bir kazanım elde etmiştir.

    İttifakın doğasında bu vardır.

    Bu sonuca saygı göstermekten başka yapılacak bir şey yoktur.

    Reis'e duyulan güvenin tazelenmesi hususunda genel olarak AK Parti de kârlı çıkmıştır ama iller bazında MHP kadar kârlı olduğunu söylemek zordur.

    Şamil Tayyar
    © AA / Arşiv
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    'TEPEDEKİ ANLAŞMA TABANA TAM OLARAK YANSIMAYABİLİYOR'

    Şunu da kabul etmek gerekir ki iki partinin bir araya gelmesi, sonuca matematikte olduğu gibi yansımıyor. İki kere ikinin dört etmesi gibi dört etmiyor.

    Siyasi ittifaklarda bazen iki kere iki beş bazen de üç edebiliyor.

    Tepedeki anlaşma tabana tam olarak yansımayabiliyor!

    İttifak partilerinin tabanlarında diğer partiye sıcak bakmayanlar olabiliyor.

    Mesela Ankara AK Parti adayına kimi MHP'lilerin oy vermemesi muhtemel olduğu gibi, Adana'daki MHP adayına da kimi AK Partililerin oy vermemesi muhtemeldir.

    Burada sadece bir partiyi töhmet altında bırakmak doğru olmaz!

    Bence bu durum da doğaldır.

    'HEM KAYNAŞMAYI HEM AYRIŞMAYI BİZZAT GÖZLEMLEMİŞ BİRİ OLARAK YAZIYORUM BUNLARI'

    Cemal Enginyurt
    © Fotoğraf : DHA
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    Buna rağmen ortak aday çıkarılan seçim bölgelerinde ittifak partisi mensupları ortak adaya destek vermişler ve bir ikilik yaşanmamış aksine iki parti tabanında bir kaynaşma görülmüştür.

    İttifakın emperyalist oyunlara set çekmesinin yanı sıra en faydalı olduğu hususlardan biri de tabandaki yakınlaşma ve kaynaşmadır.

    Fakat ortak aday gösterilmeyen seçim bölgelerinde bu kaynaşmanın yerini ayrışma almış ve bence her iki parti de bundan zarar görmüştür. Fakat en büyük zararı da AK Parti görmüştür.

    Seçim bölgelerinde yaptığım çalışmada hem kaynaşmayı hem de ayrışmayı bizzat gözlemlemiş biri olarak yazıyorum bunları!

    'KAZANANA HAYIRLI OLSUN DEMEK DURUMUNDAYIZ'

    İttifakla girilen ilk belediye seçimi olduğu için belki öngörülemedi ama ortak aday çıkarılmayan seçim bölgelerinde AK Parti ve MHP rekabet etmiş kaynaşma yerine ayrışma yaşanmıştır.

    İlçeler bir yana Bayburt, Kütahya, Çankırı, Erzincan, Kastamonu, Karabük ve Karaman illerinde belediye AK Parti'den MHP'ye geçmiştir.

    Elbette ki sandıktan çıkan sonuca saygı duymak zorundayız ve kazanana hayırlı olsun demek durumundayız.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    MHP, Iğdır'da seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti
    Ama hem AK Parti lideri hem MHP lideri ittifakın pazara kadar değil mezara kadar süreceğini ilan ederken ve kimi bölgelerde kaynaşma yaşanırken kimi bölgelerde rekabet ve ayrışma yaşanması ittifaka gölge düşürür diye düşünüyorum.

    Dolayısıyla ben diyorum ki, mademki ittifak mezara kadar sürecek öyleyse ülkenin bir kısmında ittifak yapıp öteki kısmında rekabet etmek yerine bütün seçim bölgelerinde ortak aday ve ortak liste ile çıkılmalı ki tabandaki kaynaşma eksilmeden devam etsin.

    Ya da ittifak sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yapılsın!

    Ne dersiniz?"

    Etiketler:
    yerel seçim, seçim, ittifak, Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, Resul Tosun, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Türkiye
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