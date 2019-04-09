Sarıkaya: AK Partili ismin de, İYİ Partili kurmayın da yakındığı kesim muhtarlardı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim sonuçlarına ilişkin olarak AK Parti ve İYİ Parti'den bazı isimlerle konuştuğunu aktardı. Sarıkaya, "Her ikisinin de yakındığı kesim muhtarlardı" ifadesini kullandı.

Muharrem Sarıkaya "https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/2427472-ertesi-gun-hesabi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her iki ittifaktan birebir aynı olmasa da anlam açısından benzer cümle şöyleydi: Bu kadar sayımın, bu kadar itirazın tek sorumlusu muhtarlar" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şöyle devam etti:

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"Sözlerine önce anlam veremediğimi anlayınca seçim döneminde İstanbul'da görev almış adının yazılmasını istemeyen AK Parti'den bir isim detay verdi:

'Muhtarlar bu seçimi kazanmak için ne kadar akrabası yakını varsa aldı memleketine götürdü. Tek dertleri memleketinde muhtar olmak… Gidenlerin ağırlıklı bölümü de Karadenizli bizim seçmen…'

İYİ Parti'nin kurmay heyetinden birinden de aynı cümleyi duyunca içimden gülmeye başladım.

O da benzer bir yakınma içinde aynen şöyle dedi:

'Muhtarlar Düzce, Yalova gibi yakın kentlerden, hatta Karadeniz illerinden ne kadar akrabası yakını varsa getirip seçmen yazdırdı; şimdi yarattıkları sorunu siyasetçi temizlemeye çalışıyor. Asgari ücretten maaş alacağız diye ülkeyi getirdikleri hale bakın!..'

Biri götürdü, diğeri getirdi diye yakınıyordu; ama her ikisinin de yakındığı kesim muhtarlardı.

Şurası bir gerçek ki seçmen kaydırması bu ülkede her seçim sorun oldu.

Daha önce 6 ay ikamet etme zorunluluğu vardı, kaldırıldı.

Belki yeniden getirilir de tartışmalar son bulur."