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12:51 09 Nisan 2019
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    Çiftlik Bank

    Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma sonunda 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanık hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, duruşmaların 10-17 Mayıs arasında yapılmasına karar verdi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 500 sayfalık iddianame, gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirildi.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : DHA
    Çiftlik Bank iddianamesi: Mehmet Aydın dahil 18 yönetici için 76 bin 260'ar yıla kadar hapis istemi
    Mahkeme heyeti, aralarında Brezilya, Uruguay, Kuzey Kıbrıs ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 sanık ile 3 bin 762 müştekisi bulunan iddianameyi kabul etti.

    Kabul kararını veren mahkeme heyeti hazırladığı tensip tutanağında, duruşmaların 10-13-14-15-16-17 Mayıs tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

    SANIKLARA REKOR HAPİS İSTEMİ

    Çiftlik Bank
    © AA / İbrahim Yozoğlu
    Çiftlik Bank'ın 'sosyal medya sorumlusu' yakalandı
    İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın internet üzerinden oynanan Çiftlik Bank oyununun ilk halinin yazılımını yaptırdığı ve oyunun, 31 Temmuz 2016'da internette kullanıma açıldığı belirtiliyor.

    Başlangıçta tek başına eylemine başlayan sanık Aydın'ın, oyuncu ve yatırılan paraların artması ile organizasyona ihtiyaç duyarak akrabaları, daha önceden tanıdıkları kişilerin kendisiyle hareket etmesini sağlayıp, akabinde de piyasadan konunun uzmanı kişilerle anlaşıp onları da eylemine katılmaya ikna ederek ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı bilgisi veriliyor.

    İddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan ikişer yıldan altışar yıla, ‘bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, ‘ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Mehmet Aydın, Interpol listesinde
    © AA /
    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesinde
    İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

    İddianamede, 23 sanığın da ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme' ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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    Etiketler:
    suç, mahkeme, Çiftlik Bank, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Fatih Aydın, Mehmet Aydın, Kuzey Kıbrıs, Brezilya, Uruguay, ABD, KKTC
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